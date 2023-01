Kaesang, dari Bisnis Pisang ke Politik

jpnn.com - It is Official. Kaesang Pangarep, anak ragil Presiden Joko Widodo (Jokowi), resmi mengumumkan akan terjun ke dunia politik.

Ketertarikan Kaesang terhadap politik disampaikan oleh kakak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi juru bicara keluarga.

Kaesang belum membuat pengumuman resmi, tetapi pernyataan yang disampaikan Gibran menjadi ‘red allert’ atau tanda siaga satu bagi partai-partai politik untuk segera merapat.

Baca Juga: Kaesang Krama

Belum diketahui ke mana Kaesang akan berlabuh. Namun, dari pernyataan Gibran, kemungkinan Kaesang akan maju sebagai wali kota Solo menggantikan kakaknya yang mungkin akan maju sebagai calon gubernur di Pilkada JAwa Tengah ataupun DKI Jakarta.

Dengan masuknya Kaesang ke politik, lengkap sudah transformasi keluarga Jokowi ke dunia politik. Gibran -si anak sulung- dan Bobby Nasution -menantu- sudah mendapat jatah 'tanah perdikan' masing-masing, yakni sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan.

Kaesang akan melengkapi trio anak mantu Jokowi menjadi ‘the three musketeers’ yang berkiprah dalam jagat politik Indonesia.

Dengan munculnya three musketeers tersebut, dinasti politik Jokowi sudah lengkap. Ketika Jokowi nanti lengser pada 2024 dinastinya sudah mendapatkan jatah tanah perdikan masing-masing.

Keberlanjutan wangsa politik Jokowi terjamin. Keamanan politik keluarganya juga bakal terjaga.