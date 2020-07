Kalah dari Arsenal, Liverpool Tak Mungkin Dapat Nilai 100

jpnn.com, LONDON - Arsenal meraih kemenangan pertama mereka atas Liverpool di Premier League dalam lima tahun terakhir, Kamis (16/7) dini hari WIB.

Menjamu si juara musim inidi Emirates Stadium, Arsenal menang 2-1.

Tim Meriam London menang comeback, tertinggal lebih dahulu.

Liverpool memimpin pada menit ke-20 lewat gol yang dicetak Sadio Mane.

5 - Reiss Nelson is the fifth different player aged 20 or under to score for @Arsenal in the Premier League this season (along with Saka, Nketiah, Martinelli and Willock) - the most of any team in the competition. Future. pic.twitter.com/mk4JeQwOhm — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2020