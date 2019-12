Kalah dari Frank Lampard, Jose Mourinho Colek Nama Antonio Conte

jpnn.com, LONDON - Juru taktik Tottenham Hotspur Jose Mourinho mengakui keunggulan taktik Chelsea yang membuat timnya kalah 0-2 dalam laga pekan ke-18 Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadium, Senin (23/12) dini hari WIB.

"Mereka lebih baik dibanding kami pada babak pertama, tak sulit bagi saya mengakui itu," kata Mourinho seperti dilansir Reuters.

"Mereka bermain dengan sistem yang sudah nyaman mereka mainkan. Sistem yang dimainkan Antonio Conte selama dua tahun. Banyak pemain sudah nyaman dengan itu," ujarnya menambahkan.

Atas komentar Mourinho terkait taktik Chelsea, Frank Lampard dalam kesempatan terpisah sempat membantah bahwa ia berusaha menduplikasi strategi Conte, tetapi tidak mempermasalahkan tuduhan itu.

1 - José Mourinho suffered his first ever home defeat against a team he had previously managed, having gone unbeaten in the previous 13 across all competitions (W12 D1). Melancholy. pic.twitter.com/zsh7wgINWM — OptaJoe (@OptaJoe) December 22, 2019