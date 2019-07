Kalahkan Daddies di Final Japan Open 2019, Minions Ulangi Rekor Fantastis Ricky / Rexy

jpnn.com, TOKYO - Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya alias Minions belum bisa dibendung lawan, termasuk oleh senior mereka Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan.

Dalam dua minggu terakhir, Minions mengoleksi dua gelar. Pekan lalu Indonesia Open di Jakarta, juga mengalahkan Ahsan / Hendra. Minggu (28/7) sore WIB ini, kampiun Japan Open di Tokyo.

Pada laga final di Musashino Forest Sport Plaza, Minions menang 21-18, 23-21 atas Daddies, sebutan Ahsan / Hendra.

A spectacular dive from Setiawan ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou



Catch the live action on /www.badmintonworld.tv pic.twitter.com/Yz5exPiRXW — BWF (@bwfmedia) July 28, 2019