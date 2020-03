Kalista Iskandar Tidak Hafal Pancasila, Begini Komentar Najwa Shihab

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Najwa Shihab turut berkomentar soal finalis Puteri Indonesia 2020 asal Sumatera Barat, Kalista Iskandar, yang tidak hafal teks Pancasila.

Menurut Najwa, wajar seseorang manusia melakukan kesalahan karena gugup.

"We are all humans after all," ungkap Najwa Shihab lewat akun Instagram miliknya, Sabtu (7/3).

Presenter Mata Najwa itu bahkan mengaku juga pernah melakukan kesalahan saat tampil di depan umum.

Bahkan menurutnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo sebagai juri Puteri Indonesia 2020 juga tidak luput dari kesalahan baca.

"Saya jadi teringat pengalaman siaran langsung pertama kali. Gugup luar biasa. Saya sampai salah menyebut nama sendiri. Bayangkan, perdana muncul di televisi tapi memperkenalkan diri sebagai orang lain," ceritanya.

"Ketua MPR Bambang Soesatyo yang tadi malam mengajukan pertanyaan hafalan itu, juga pernah berada di situasi yang hampir mirip. Saat momen pelantikannya menjadi Ketua DPR. Walau bukan hapalan, karena ia dituntun saat mengucapkan sumpah, tapi ia juga sempat salah ucap sumpah. Bahkan sampai 3 kali," tambah Najwa Shihab.

Seperti diketahui, Kalista Iskandar menjadi perbincangan karena gagal menghafal teks Pancasila dalam ajang Puteri Indonesia 2020, Jumat (6/3) malam.