Kamera ETLE di Tol Pekanbaru-Dumai Diaktifkan, Pelanggar Siap-Siap Saja

jpnn.com, PEKANBARU - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau mengaktifkan kamera tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) di Tol Pekanbaru-Dumai.

Meski sudah dipasang sejak April 2023, kamera ETLE baru diaktifkan hari ini, Senin (30/10).

Aktivasi kamera ETLE ini setelah melewati tahap sosialisasi, uji coba, dan sebagainya, penindakan lewat kamera tilang elektronik ini pun akhirnya mulai dilaksanakan.

"Untuk operasional sudah lama terpasang, sekarang sudah terkoneksi dengan ETLE Polri. Sudah diberlakukan untuk penindakan tilang elektronik,” kata Kasat PJR Ditlantas Polda Riau AKBP Budi Setiawan.

Pemasangan kamera ETLE di Tol Pekanbaru-Dumai salah satunya di kilometer 33 pintu Kandis Selatan.

Pada titik itu ada 2 kamera CCTV yang dipasang di kedua sisi tol, baik dari arah Pekanbaru ke Dumai, maupun sebaliknya.

"Kamera ETLE ini bisa mengukur kecepatan yang melebihi batas, dan tidak menggunakan safety belt (sabuk pengaman, red)," ungkapnya.

Selain ETLE, pihaknya juga sudah mengkoneksikan sistem Weight in Motion (WIM) milik Hutama Karya selaku pengelola tol yang dapat mendeteksi kendaraan over dimention over load (ODOL).