Karen Idol Ungkap Firasatnya Sebelum Sang Putri Meninggal

jpnn.com, JAKARTA - Karen Pooroe rupanya sempat merasakan firasat yang tak mengenakan beberapa hari sebelum kepergian Zefania, putrinya pada Jumat (7/2).

Penyanyi ajang Indonesian Idol ini mengatakan dirinya sulit tidur selama tiga hari berturut-turut karena memikirkan sang putri.

"Tiga hari sudah saya enggak tidur. Malam pada saat anak saya tidak ada, saya teks Arya (suami), saya teks ibunya juga, saya bilang please let me see my daughter, please. Aku mau ketemu anak aku," kata Karen saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Minggu (9/2).

Pasalnya, kerinduan Karen terhadap putrinya yang baru berusia enam tahun tak terbendung lagi. Namun dia harus menerima kenyataan lain karena tidak bisa bertemu dengan Zefi-panggilannya untuk selama-lamanya.

"Enggak mungkin dia enggak cari saya. Enggak mungkin dia enggak tanya saya," ucap Karen.

Karen juga sempat tak percaya saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya putri semata wayang itu.

"Ternyata pada saat itu jam satu pagi saya teks mereka untuk bisa janjian besoknya telepon Zefi, ternyata anak saya sudah enggak ada. Saya enggak tidur. Bisa tanya orang rumah, saya enggak tidur sampai jam tujuh pagi dan itu tiga hari berturut-turut," kenang Karen.(ANTARA/JPNN)