Kawasaki Ninja ZX-25R Datang Dengan Fitur Baru, Siap Tantang Honda CBR250RR

jpnn.com, JAKARTA - PT. Kawasaki Motor Indonesia (KMI), meluncurkan Kawasaki Ninja ZX-25R 2023, Sabtu (1/10).

Sport bike 4 silinder 250cc itu dihadirkan dengan circuit mode and rideology the app.

Kawasaki memyediakan model anyar itu dalam tiga varian, yaitu Kawasaki Ninja ZX-25R STD, Ninja ZX-25R ABS SE, dan Ninja ZX-25RR.

Rical Honda CBR250RR itu diklaim membawa fitur unggulan di kelas 250cc.

"Inovasi kami melalui TFT meter dengan circuit mode and rideology the app pertama yang kami unggulkan di kelas 250cc. Fitur-fitur yang hadir juga akan membuat para pencinta motor Kawasaki bisa mengeksplor secara maksimal," ujar Head Sales & Promotion PT. KMI Michael C. Tanadhi dalam siaran pers, Minggu (2/10).

Kawasaki Ninja ZX-25R 2023 sudah ditanami LED signal lamp, TFT meter dengan circuit mode and rideology the app, suspensi yang dapat disesuaikan, knalpot baru berstandar emisi EURO4.

Pilihan warnanya, ada Metallic Spark Black untuk Kawasaki Ninja ZX-25R STD dan Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony dan Candy Persimmon Red/Ebony di tipe Ninja ZX-25R ABS SE.

Di tipe Kawasaki Ninja ZX-25RR tersedia kelir Lime Green/Ebony.