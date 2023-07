Kawasaki Ninja ZX-6R KRT Edition Hadir di Indonesia, Harganya Rp 300 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Kawasaki Motor Indonesia (KMI), merilis model pembaruan Kawasaki Ninja ZX-6R KRT Edition di Indonesia.

Supersport anyar itu terinspirasi dari Ninja ZX-10R yang menonjolkan performa di jalan raya.

Wajah baru ZX-6R menampilkan lampu depan proyektor / reflektor hybrid yang ringkas.

Selain itu, engine covers yang dihitamkan menjadikan look Ninja ZX-6R lebih eye-catching.

Kawasaki Ninja ZX-6R hadir dengan warna ciri khas KRT edition, yakni Lime Green. Seperti livery yang digunakan di kejuaraan superbike dunia.

Selain itu, Ninja ZX-6R memiliki ciri khas di antaranya new Ninja styling, new LED headlights and turn signals, new TFT colour instrumentation, new smartphone connectivity via rideology the App dan dual 310 mm front discs with dual radial-mount 4-piston monobloc calipers.

“Kami membangun citra supersport Ninja ZX-6R untuk mengoptimalkan situasi berkendara khususnya bagi Kawasaki Lovers dan motorcycle enthusiast di seluruh Indonesia. Pastinya juga fitur-fitur yang ada pada Ninja ZX-6R dapat memberikan kepuasan tersendiri saat berkendara,” jelas Head Sales & Promotion PT. KMI Michael C. Tanadhi, Jumat.

ZX-6R terbaru dibekali mesin 636 cc In-Line Four DOHC engine yang diklaim andal.