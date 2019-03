Kayla: Banyak Banget yang Bilang Mirip Raisa

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda berbakat Indonesia Kayla terus berusaha membuktikan kualitasnya di tengah industri musik tanah air.

Setelah meluncurkan beberapa lagu ciptaan sendiri, dia kini memberanikan diri untuk menggelar konser mini bertajuk Musik Kayla di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Selasa (19/3).

Dalam acara tersebut, cewek 16 tahun itu menyanyikan sembilan lagu. Dua lagu di antaranya merupakan single Kayla yakni The Untold dan Terserah.

Ada juga tiga lagu hasil kolaborasi dengan musisi kenamaan Indro Hardjodikoro dan Ava Victoria.

"Senang banget bisa menggelar konser sendiri, apalagi dibantu sama musisi andal Indonesia. I do my best. Aku pengin jadi diri sendiri," kata Kayla.

Perempuan asal Semarang itu mengatakan, konser tersebut menjadi bagian pengenalan dirinya ke pendengar yang lebih luas.

Sebab, selama ini Kayla sudah kerap tampil di beberapa panggung di Jakarta maupun Semarang.

Dia ingin terus membuktikan eksistensi lewat karya-karya yang dibuat dan dimainkannya.