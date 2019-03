Raisa Kirim Surat Khusus untuk Luna Maya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa mengirimkan sebuah surat khusus untuk aktris Luna Maya. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih kepada mantan Reino Barack itu yang telah memberi kado kepada putrinya baru-baru ini.

Raisa mengaku berterima kasih atas hadiah dari Luna Maya.

Menurutnya, kado berupa sepatu yang diberikan sangat disukai dan cocok untuk anak pertamanya.

"Dearest Luna, Zalina loves your shoes! Thank you so much," tulis Raisa dalam suratnya, yang diunggah Luna Maya ke akun Instagram Story miliknya, Kamis (14/3).

Luna Maya lantas membalas ucapan dari Raisa. Dia juga berterima kasih atas surat balasan yang dikirim istri Hamish Daud itu.

"Thank you @raisa6690 @hamishdw," balas Luna Maya.

Seperti diketahui, Raisa melahirkan anak pertama pada Selasa (12/2) dini hari lalu. Bayi perempuannya dilahirkan lewat operasi caesar di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan.