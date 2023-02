KBS Fest 2023 Jadi Ajang Unjuk Kemampuan, Bakat, dan Kreativitas Siswa

jpnn.com, JAKARTA - Siswa-siswi SMP-SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta menunjukkan kemampuan dan bakat mereka dalam Festival Sains, Sosial, dan Budaya (KBS Fest) 2023.

Acara yang digelar di Jogja City Mall pada Sabtu, 4 Februari 2023 lalu ini sekaligus untuk mendorong kreativitas siswa dalam berkarya.

"KBS Fest merupakan salah satu wadah kreativitas siswa dalam implementasi pembelajaran di ruang kelas dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) SMP-SMA Kesatuan Bangsa," kata Nur Wijayanto, kepala SMA Kesatuan Bangsa, Yogyakarta dalam keterangannya, Sabtu (18/2).

Acara yang mengusung tema “Shine the Light, Win the Might” menampilkan beragam acara mulai dari social and science hands-on experiment booths, technology and art corner, student performances, dan mini talkshow.

Kemeriahan KBS Fest 2023 juga diisi dengan penampilan keterampilan dari siswa-siswi Sekolah Kesatuan Bangsa di bidang musik, lagu dari berbagai bahasa, ansambel musik, paduan suara, taekwondo, mini talkshow, dan tari.

Juga demonstrasi dan eksperimen disajikan oleh siswa-siswi dari berbagai bidang, yakni bahasa, sains, matematika, sosial, dan budaya.

"Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan semangat belajar dan berkarya bagi siswa-siswi sebagai generasi emas penerus bangsa," ungkapnya.

Sebanyak 48 stan disuguhkan dalam festival pendidikan pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Stan tersebut di antaranya terdiri dari technology corner yang menampilkan eksperimen siswa di bidang science, technology, engineering, art, dan mathematics (STEAM), olah raga, project science, dan olimpiade yang merupakan salah satu ciri khas SMP-SMA Kesatuan Bangsa.