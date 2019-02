Ke Indonesia, Miss World 2018 Vanessa Ponce Terkesan Pada Lombok

jpnn.com - Malam puncak penobatan Miss Indonesia 2019 akan segera digelar pada Jumat (15/2). Seperti pada tahun sebelumnya, acara selalu menghadirkan tamu istimewa dari Miss World Organization.

Tahun ini, pemenang Miss World 2018 yaitu Vanessa Ponce De Leon sengaja datang ke Indonesia. Dia bersama Ms. Julia Morley (Chairman of Miss World Organization) beserta Mr. Steve D Morley (Event Director of Miss World Organization) bakal menghadiri Malam Puncak Miss Indonesia 2019.



Tidak hanya hadir, selama berada di Indonesia Vanessa Ponce melalukan beberapa aktivitas, salah satunya program Beauty With a Purpose.

Program ini merupakan kegiatan sosial Miss World 2018 dengan mengunjungi para korban bencana gempa di desa Manggala, Lombok Utara. Dia dan Miss World Organization bersama Miss World 2018 memberikan bantuan berupa sembako dan pendidikan untuk para korban bencana yang berada di pengungsian.

Miss World 2018 Vanessa Ponce De Leon terkesan selama berkunjung ke Lombok guna mengikuti proyek beauty with a purpose. Dia mengaku senang dan tersentuh pada saat mengikuti proyek ini.

"Lombok sangat membekas di hati saya, sebab Lombok mengingatkan saya dengan negara asal saya yaitu Mexico. Kami di Mexico juga sering dilanda gempa bumi, namun kami selalu berusaha untuk bangkit kembali," kata Vanessa di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (14/2).

"Saya yakin Indonesia, khususnya wilayah Lombok juga pasti dapat bangkit kembali," sambungnya.

Selain kesan, Vanessa juga turut memberikan pesan bagi pemenang Miss Indonesia 2019 nantinya. Dia berharap para peserta elalu menikmati semua prosesnya, dan melakukan dengan tujuan yang baik.

"Bantu sebanyak mungkin orang selama kamu masih bisa," ujar Vanessa Ponce De Leon.