Kebakaran Depot Pertamina Plumpang, Tolong Selesaikan 3 Persoalan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksuktif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Dr Sholeh Basyari menilai ada 3 langkah yang mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah pascakebakaran hebat Depot Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3).

Dia menyebutkan langkah itu perlu dilakukan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.

"Pertama, relokasi dan sterilisasi area sekitar seperti yang perintahkan wapres Ma'ruf Amin," kata Sholeh dalam keterangannya, Senin(6/3).

Langkah kedua, lanjutnya pemerintah harus mencopot direktur utama dan komisaris utama PT Pertamina.

"Kedua, pencopotan dirut dan komut Pertamina sebagai penanggung jawab utama tata kelola perusahaan plat merah ini," lanjutnya.

Sholeh menilai pencopotan itu mendesak dilakukan agar memudahkan kerja-kerja kepolisian untuk mendalami penyebab kebakaran.

"Bahkan jika diperlukan, kepolisian mencari dan menetapkan pihak yang paling bertanggung jawab atas musibah tersebut sebagai tersangka," ujarnya.

Di sisi lain, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan sepatutnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.