Kecelakaan Maut di Jalan Raya Serang-Pandeglang, 1 Nyawa Melayang

jpnn.com, SERANG - Satu orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan empat kendaraan di Jalan Raya Serang-Pandeglang, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Sabtu (28/5) sekitar pukul 08.00 WIB.

Direktur Lalu Lintas Polda Banten Kombes Budi Mulyanto mengungkapkan kronologi kejadian berawal dari pengemudi motor Yamaha Jupiter MX dan Honda Verza melaju di belakang Bus Sri Maju Prima dari arah Serang menuju Pandeglang.

Tiba di tempat kejadian, kedua motor tersebut mendahului dari sebelah kanan Bus Sri Maju Prima.

Setelah mendahului, diduga kedua motor tersebut mengalami senggolan atau serempetan kemudian terjatuh.

Selanjutnya, motor Yamaha Jupiter MX tertabrak mobil Suzuki Carry Pick Up yang berjalan dari arah berlawanan atau dari arah Pandeglang menuju Serang.



"Kemudian mobil Suzuki Carry Pick Up hilang kendali dan menabrak Bus Sri Maju Prima," beber Kombes Budi Mulyanto.



Budi menyebutkan akibat kejadian ini satu orang meninggal dunia dan empat orang luka-luka.



"Satu korban meninggal dunia di tempat adalah pengemudi motor Yamaha Jupiter MX. Kemudian penumpang motor Yamaha Jupiter MX serta pengemudi motor Honda Verza, pengemudi dan penumpang mobil Suzuki Carry Pick Up mengalami luka-luka," ungkapnya.

Kombes Budi menambahkan petugas telah melakukan olah TKP awal dan mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit. (jpnn/antara)