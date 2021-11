Kejutan! Musuh Bebuyutan The Minions Pilih Pensiun Dini dari Dunia Bulu Tangkis

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis.

Salah satu pemain top asal China, Li Junhui memilih gantung raket di usia dini, tepatnya 26 tahun.

Dikutip dari akun twitter @badmintalk, partner Liu Yuchen di sektor ganda putra itu mengungkapkan dirinya resmi pamit dari dunia bulu tangkis di tahun ini.

"Hidup itu seperti kereta yang berjalan, tidak peduli bagaimana jalannya, tidak peduli apa pemandangan di sepanjang jalan, tetapi akan ada pemberhentian," tulis Li Junhui.

Li Junhui's retirement message (thread):



"Life is like a running train, no matter how it goes all the way, no matter what the scenery along the way is endless, but there will be a stop at the end.



Some people will get off the train and some will get on the train."



