Tingkah Viktor Axelsen Minta Disponsori Minuman Khas Bali Bikin Gempar Warganet

Pebulu tangkis tunggal putra Denmark Viktor Axelsen saat ini tengah berada di Bali.

Axelsen dan sejumlah pebulu tangkis top bakal mengikuti rangkaian turnamen bertajuk Indonesia Badminton Festival (IBL) 2021.

Terdapat tiga kejuaraan yang berlangsung, yaitu Indonesia Masters 2021 (16-21 November), Indonesia Open 2021 (23-28 November), dan BWF World Tour Finals 2021 (1-5 Desember).

Axelsen yang turut memboyong istri dan anaknya tampak begitu menikmati susana di Pulau Dewata.

I still don’t understand why I’m not sponsored by a coffee company yet though ?????? imagine all the tags — Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) November 11, 2021