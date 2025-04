Kembali Aktif, LKTDOV Hadirkan Mini Album Baru

jpnn.com, JAKARTA - Unit post rock asal Yogyakarta, LASTKISSTODIEOFVISCEROTH (LKTDOV) akhirnya kembali dengan karya terbaru.

LKTDOV pada akhir 2023 lalu memutuskan untuk kembali aktif setelah sempat vakum beberapa tahun.

Saat itu, LKTDOV menawarkan line up formasi awal ketika terbentuk pada 2008 yang terdiri dari Justiawan Yudha Bogek (gitar), Ariyo Pancala Penyok (drum) dan Indra Menus (vokal), minus bassist, Gatot, yang memutuskan fokus ke keluarga.

Formasi awal yang kembali mengusung nama asli LASTKISSTODIEOFVISCEROTH itu kemudian dilengkapi oleh dua member dari line up debut album All We Have Left is a Memory of Yesterday, Wisang (lead guitar) dan Wahyu Septian (synth) yang kembali ke Yogyakarta untuk kuliah S2.

Komite Rungkad Yogyakarta menjadi gig pertama ajang comeback LKTDOV yang digelar pada 23 Desember 2023 di LIB.

Aksi LKTDOV berlanjut dengan membuka Dongker pada showcase debut album Ceriwis Necis mereka di Lokananta Studio, Solo.

Kembalinya LKTDOV juga menarik perhatian Cherrypop Fest yang mengajak untuk bermain di hari kedua festival edisi tahun lalu.

Penampilan LKTDOV di Cherrypop Fest begitu spesial karena membawakan set penuh dari album All We Have Left is a Memory of Yesterday di samping munculnya kembali Okta di panggung.