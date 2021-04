Kembali Catatkan Prestasi, BRI Dinobatkan Sebagai Syndicated Financial Institution Deal of the Year Oleh APLMA

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) kembali mencatatkan prestasi di tingkat internasional.

Bank pelat merah itu, kali ini diberikan penghargaan oleh Asia Pacific Loan Market Association (APLMA).

APLMA merupakan lembaga profesional yang beranggotakan institusi finansial dan non-finansial di Asia Pasifik yang secara aktif berpartisipasi di loan market.

BRI memperoleh penghargaan untuk kategori Syndicated Financial Institution Deal of the Year pada APLMA 10th Asia Pacific Syndicated Loan Market Awards 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada 10 Maret 2021.

Senior Executive Vice President Treasury & Global Services BRI Listiarini Dewajanti menyatakan, penghargaan ini diberikan atas keberhasilan BRI menghimpun dana sebesar USD 1 Miliar dengan average all in rate yang relatif kompetitif pada LIBOR + 136 bps.

Listriarini menyebutkan, penghargaan dari APLMA merupakan bentuk apresiasi dari international financial market atas peran BRI sebagai Bank Global.

"Keberhasilan BRI menghimpun dana menunjukkan bahwa BRI mampu menangkap peluang dengan baik di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global sepanjang 2020," ujar Listiarini dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (19/4).

Menurut dia, total investor yang berpartisipasi sejumlah 10 institusi yang tersebar dari Asia, Eropa, dan Amerika.