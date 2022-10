Kemendikbudristek Kirim 39 Mahasiswa Vokasi Belajar di Universitas Nottingham

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 39 mahasiswa vokasi penerima beasiswa (awardees) Indonesian International Student Mobility Awards for Vocational Edition (IISMAVO) disambut Duta Besar RI untuk Inggris Raya, di Universitas Nottingham.

Perayaan penyambutan yang dibalut dalam acara “IISMAVO Formal Welcome Event at University of Nottingham” itu merupakan bagian dari dukungan kerja sama antara pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek dengan Universitas Nottingham, Inggris.

Pada perayaan yang berlangsung secara hybrid itu, 39 penerima beasiswa hadir langsung dengan mengenakan busana batik sebagai salah satu ciri khas Indonesia. Mereka disambut langsung Vice Chancellor Universitas Nottingham, Profesor Shearer West selaku tuan rumah.

Turut hadir secara daring, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yuliati bersama Kepala Program IISMAVO, Hilda Cahyani dan sejumlah pelaksana program lainnya.

Dalam sambutannya, Shearer West mengucapkan selamat datang di Universitas Nottingham kepada 39 awardees.

Menurut dia, saat ini pendidikan tinggi tengah menghadapi tantangan global. Mereka dituntut terus berinovasi untuk membantu dunia mengatasi sejumlah isu, seperti pandemi, bencana alam, dan perubahan iklim.

Oleh karena itu, dengan berbagai penelitian yang memadai dan koneksi yang baik di industri inovasi global, maka Universitas Nottingham akan bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi tantangan tersebut.

"Para mahasiswa Universitas Nottingham, di sini kalian akan belajar beragam skills untuk menghadapi dunia yang terus berubah dan makin global. Saya harap kalian bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang kalian miliki untuk berkembang di sini,” ujar West dalam siaran pers diterima di Jakarta, Minggu (9/10).