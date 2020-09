Kementan Pastikan Stok Pupuk Bersubsidi Aman Jelang Musim Tanam

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok pupuk bersubsidi untuk menghadapi musim tanam kedua di tahun ini masih aman. Apalagi jaminan tersebut disampaikan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan bahwa jajarannya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengupayakan agar pupuk subsidi tidak bermasalah.

“Kementerian Pertanian menyadari keberadaan pupuk sangat penting. Oleh karena itu kami terus memantau ketersediaan pupuk. Agar kebutuhan petani mencukupi, khususnya kepada mereka yang memang berhak mendapatkan pupuk subsidi,” kata Mentan SYL di Jakarta, Kamis (24/9).

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy mengatakan distribusi pupuk subsidi akan tetap mengacu pada eRDKK.

“Agar pupuk subsidi bisa tepat sasaran ke penerima manfaat, kami tetap mengacu pada eRDKK. Artinya yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani dan namanya tercantum dalam RDKK,” jelasnya.

Menurut Edhy, selama ini eRDKK yang menjadi acuan penyaluran pupuk subsidi sudah sangat tepat.

“Dalam eRDKK data yang digunakan by name by address. Data yang kami punya valid hingga 94%, sehingga bisa dipastikan penyaluran pupuk subsidi sudah tepat sasaran,” kata Edhy.

Sementara itu Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengatakan stok pupuk subsidi mencapai 1,78 juta ton. Sedangkan pupuk non subsidi 873.336 ton. Jumlah itu merupakan stok mulai dari Lini 1 hingga Lini IV atau di level distributor.