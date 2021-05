Kemnaker Beberkan Agenda Penting yang Bakal di Bahas dalam ILC 2021

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menyatakan ada beberapa agenda penting yang akan dibahas dalam ILC kali ini, yang erat kaitannnya terhadap mitigasi dampak Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan dan pemulihan ekonomi.

Beberapa hal itu di antaranya Inequalities and the World of Work (isu-isu ketimpangan dalam dunia kerja), the strategic objective of social protection (social security) atau terkait kerangka jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Poin pembahasan lainnya ialah Skills and lifelong learning, yakni pembelajaran berkelanjutan," ujar Anwar di Jakarta, Senin (24/5).

Eks Sekjen Kemendes PDTT itu mengatakan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia, salah satunya pendekatannya melalui Balai Latihan kerja, dan yang terakhir yakni COVID Response Committee (komite tanggap COVID dan pemulihan ekonomi).

Selain itu, salah satu agenda penting pada rangkaian pertemuan ILC ini ialah Pemilihan Anggota Governing Body (GB Election). Indonesia dipercaya oleh negara-negara ASEAN untuk menjadi perwakilan ASPAG sebagai periode 2021-2024.

"Indonesia akan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan program kerja ILO, termasuk voting dalam menentukan isu-isu krusial seperti pemilihan Dirjen ILO," bebernya.

Baca Juga: PHRI dan Kemnaker Bekerja Sama Mendukung Lima Destinasi Super Prioritas

Anwar Sanusi berharap, dalam mengikuti sidang ILC ini delegasi tripartit Indonesia tetap serius dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda.

Hal ini merupakan momentum yang sangat baik untuk saling sharing knowledge dan experience yang betul-betul akan sangat dibutuhkan untuk membangun relasi tripartit yang harmonis antara pemerintah, pekerja, pengusaha agar saling menguatkan serta berdampak positif juga terhadap iklim investasi di Indonesia.