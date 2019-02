Kenali Perbedaan antara Psikopat dan Sosiopat, Ini Bahayanya untuk Anda

jpnn.com - Anda mungkin akrab dengan beberapa karakter psikopat fiksi terkenal dan sosiopat, seperti psikopat Hannibal Lecter dari Silence of the Lambs atau sociopath King Joffrey dari Game of Thrones. Karakter fiksi ini memiliki sifat kurang empati, mengabaikan hukum dan aturan, tidak peduli tentang hak-hak orang lain, memiliki kecenderungan kekerasan dan tidak pernah merasa bersalah.

Jadi apa perbedaan sebenarnya antara kedua istilah itu?

"Bukan juga merupakan diagnosis resmi, tetapi sosiopat berada di kategori diagnosis kesehatan mental gangguan kepribadian antisosial (antisocial personality disorder /ASPD)," kata Donald W. Black, MD, profesor psikiatri di University of Iowa Carver College of Medicine, seperti dilansir laman Health, Kamis (21/2).

Orang yang memiliki ASPD cenderung menjadi seorang pembohong, tidak peduli akan apa yang benar dan salah dan memiliki kepribadian yang arogan. Psikopat memiliki karakteristik ini juga dan mereka juga superfisial, egosentris dan memiliki sifat emosional.

Tapi mungkin perbedaan yang paling mencolok antara keduanya adalah bahwa ketika seseorang itu adalah seorang psikopat, Anda mungkin tidak tahu bahwa mereka memiliki sifat ini yang membuat mereka menjadi lebih berbahaya. "Psikopat adalah seorang operator yang lancar," kata psikolog Elizabeth Lombardo, PhD.

Psikopat adalah orang yang akan memuji Anda, membuat Anda merasa jauh lebih baik dan hanya mengatakan semua hal yang benar hingga Anda tidak mengetahui bahwa dia telah mencuri uang dari Anda atau dia sedang merencanakan kejahatan.

Sosiopat, bagaimanapun, lebih mudah dikenali. Ketika seorang psikopat berinteraksi dengan Anda, jika mereka marah, mereka bisa tetap tenang, tetapi tidak bagi seseorang yang memiliki sifat sosiopat.

Sosiopat benar-benar memiliki kepala yang panas. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka, mereka akan menjadi marah dan agresif. Mereka tidak bisa menyimpannya dan memiliki ledakan emosi yang kuat. Pada dasarnya, ketika seorang psikopat sedang merencanakan sesuatu di belakang Anda, dia akan memiliki alasan yang benar-benar bisa dipercaya untuk apa pun yang mungkin Anda anggap tidak masuk akal.