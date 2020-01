Kepala Kantor Bea Cukai Bogor Terima Penghargaan dari Kedubes Korea

jpnn.com, BOGOR - Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia memberi penghargaan kepada Kepala Kantor Bea Cukai Bogor Tatang Yuliono, dalam rangkaian acara peringatan ke-68 Hari Pabean Internasional (HPI), Rabu (29/1) lalu. Penghargaan tersebut diberikan karena kontribusi luar biasa pada peningkatan persahabatan dan kerja sama antara Republik Korea dan Republik Indonesia, khususnya di bidang kepabeanan dan cukai.

Penghargaan diberikan langsung oleh atase Bea Cukai Korea Baek Hyun Min dengan disaksikan oleh peserta Apel Khusus HPI yang dilaksanakan di halaman kantor Bea Cukai Bogor. Apresiasi ini merupakan bukti bahwa Indonesia melalui Bea Cukai telah membina hubungan baik dengan Korea dan mampu memfasilitasi perdagangan internasional sekaligus menjamin pengamanannya.

Hal ini sejalan dengan amanat Menteri Keuangan Republik Indonesia pada peringatan HPI di Kantor Pusat Bea Cukai, Selasa (28/1), yang dibacakan kembali oleh Tatang Yuliono selaku pejabat pengambil apel. Dalam amanatnya, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas prestasi capaian kinerja Bea Cukai tahun 2019 baik itu di sektor penerimaan, pelayanan, maupun pengawasan.

Baca Juga: Bea Cukai Jateng DIY Peduli Korban Banjir Demak

Tatang mengungkapkan, dengan mengusung tema customs fostering sustainability for people, prosperity and the planet, kontribusi Bea Cukai berfokus terhadap peningkatan yang berkelanjutan pada tiga hal.

“Pertama, melayani masyarakat (people) dengan membangun masyarakat yang aman dan sejahtera. Kedua, memastikan kemakmuran (prosperity) dengan mengurangi hambatan perdagangan untuk masyarakat yang adil dan inklusif. Ketiga, melindungi bumi (planet) dan memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang," katanya.

Menurut Tatang, salah satu respon perhatian Bea Cukai pada sustainabilitas people, prosperity, dan planet adalah dengan hadirnya CEISA command center yang akan diterapkan secara penuh di seluruh kantor dan proses bisnis Bea Cukai, serta bersinergi dengan unit Eselon I lainnya untuk membangun database Kemenkeu yang lebih baik.

“CEISA Command Center menjadi jawaban dalam memahami kebutuhan dan memformulasikan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder,” ujarnya.(ikl/jpnn)