Keren...Ini Contoh Sukses dari Kerja Sama TNI AL dan Angkatan Laut Singapura

jpnn.com, BOGOR - TNI Angkatan Laut dan Republic of Singapore Navy (RSN) mengadakan pertemuan dan diskusi Navy to Navy Talk (NTNT) ke-10 di Hotel Salak Heritage Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/10/2019) guna membicarakan kerja sama kedua angkatan laut.

Kegiatan tahunan ini dipimpin Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda TNI Didik Setiyono mewakili TNI AL, sedangkan delegasi Republic of Singapore Navy (RSN) dipimpin oleh Rear Admiral Edwin Leong selaku Head Naval Operations. Navy to Navy Talks (NTNT) antara TNI AL dan RSN itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2009.

Adapun kegiatan kali ini diawali dengan foto bersama, kemudian Ice Breaking dan dilanjutkan dengan paparan Strategic Overview dari delegasi TNI Angkatan Laut dan delegasi Republic of Singapore Navy, di mana TNI AL memaparkan materi tentang Maritime Security Perspective In The Region, dan Singapore Navy memaparkan materi tentang Regional Maritime Security.

Dalam paparan Strategic Overview, pemapar dari TNI AL Letkol Laut (P) Yudi Ardian, antara lain membahas tentang pandangan TNI AL terhadap situasi keamanan maritim di kawasan regional.

Dalam paparan tersebut dilaporkan bahwa tingkat pelanggaran hukum di laut telah menurun drastis sejak tahun 2006. Data ini juga diperkuat berdasarkan laporan dari Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP) dan IMB. Kesuksesan menekan angka pelanggaran hukum di laut menjadi contoh sukses dan merupakana kabar gembira bagi kedua angkatan laut di kawasan ASEAN itu.

Selain dari angka pelanggaran yang telah menurun, juga dipaparkan tentang keberhasilan TNI AL dalam mengamankan dan melaksanakan penegakan hukum di laut, baik dari TNI AL maupun Angkatan Laut dari negara lain, khususnya Republic of Singapore Navy.

Sementara itu Asops Kasal selaku Ketua Delegasi TNI AL dalam sambutannya menyampaikan bahwa ini adalah merupakan suatu kehormatan bagi TNI AL karena dipercaya sebagai tuan rumah, dan selama ini hubungan kerja sama antara TNI Angkatan Laut dan Republic of Singapore Navy sudah terjalin dengan baik serta banyak kesepakatan-kesepakatan yang telah dilaksanakan bersama.

“Sejauh ini hubungan kerja sama antara kedua Angkatan Laut telah berkontribusi positif pada keamanan maritim regional kita. Oleh karena itu kerja sama ini harus dipertahankan dan diperbaiki agar memperoleh kerja sama yang lebih baik antara kedua Angkatan Laut,” ujar Asops Kasal.