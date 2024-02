Kerja Sama Otorita IKN & Canberra Dinilai Menguntungkan Indonesia-Australia

jpnn.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Otorita Ibu Kota Canberra Australia (The National Capital Authority of The Commonwealth of Australia) menjalin kerja sama dalam MoU (Memorandum of Understanding) pengembangan dan sharing knowledge. “Ini adalah capaian baru bagi kita (Otorita IKN) untuk bekerja sama dengan (Otoritas Pemerintah Ibu Kota) Canberra. Kami berharap kedepannya pertukaran pengetahuan bisa terjadi untuk hal-hal yang khusus dimiliki oleh kedua kota,” ujar Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono di Kedutaan Besar Australia Untuk Indonesia, Jakarta pada Selasa, (27/2). CEO of National Capital Authority of Australia Sally Barnes mengaku antusias dengan kerja sama dengan Otorita IKN. Baca Juga: Rumah Mewah Menteri di IKN Jadi Gunjingan, Ini Respons MenPAN-RB Menurutnya, pembangunan IKN Nusantara dengan konsep berkelanjutan dan hijau menjadi daya tarik di abad ke-21. "Tentunya akan mendapat banyak dukungan dari masyarakat luas termasuk kami,” kata Sally. Sally berharap bisa belajar banyak soal pembangunan berkelanjutan dan cerdas yang dicanangkan oleh Otorita IKN. Baca Juga: 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru soal Pemindahan ASN ke IKN, yang Memenuhi Kriteria Siap-Siap Saja Deputy Head of Mission Australia Embassy for Indonesia Steve Scott melihat kerja sama kedua negara akan saling menguntungkan mengingat Indonesia-Australia telah banyak melakukan kolaborasi di berbagai bidang. “Australia berkomitmen untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjatan dan pelestarian lingkungan yang dilakukan Indonesia. Selain itu kami juga berharap mampu membangun institusi pendidikan seperti kami membangun Central Queensland University di Balikpapan,” ucap Steve.