Kesehatan Menurun dalam Beberapa Bulan Terakhir, Aktor Ini Meninggal

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Gavin MacLeod meninggal pada Sabtu (29/5) dalam usia 90 tahun.

MacLeod merupakan penulis berita pada komedi situasi klasik AS tahun 1970-an The Mary Tyler Moore Show dan kapten kapal pesiar yang ramah di The Love Boat.

Mark See, keponakan MacLeod mengonfirmasi kematiannya ke Variety. Tidak ada penyebab kematian yang diberikan, katanya, tetapi kesehatan MacLeod telah menurun dalam beberapa bulan terakhir.

MacLeod sering berperan sebagai penjahat di TV sebelum berperan sebagai Murray Slaughter di The Mary Tyler Moore Show, yang ditayangkan di CBS dari 1970-1977 dan merupakan salah satu acara paling dihormati dalam dekade ini, memenangkan 29 Penghargaan Emmy.

Setelah The Mary Tyler Moore Show, MacLeod ambil bagian sebagai peran utama Kapten Merrill Stubing di serial ABC The Love Boat, yang berlangsung selama sepuluh musim dari 1977-1987.

Serial tersebut, yang menampilkan bintang tamu di setiap episode sebagai penumpang yang mencari romansa di atas kapal pesiar, bukanlah favorit kritikus - pengulas New York Times pernah menyebutnya "bubur yang mengerikan" - tetapi sering kali lucu dan populer di kalangan penonton.

"Saya ingat kritikus TV mengatakan, 'Bagaimana Anda bisa melakukannya?'" MacLeod mengatakan kepada Entertainment Weekly pada tahun 1997, mengacu pada lompatannya dari "The Mary Tyler Moore Show" ke "The Love Boat." "Tapi aku menyukainya. Aku berkata, 'Ini akan menjauhkan orang dari beban hidup sehari-hari. Itu akan memberi mereka sesuatu untuk diimpikan.'"

MacLeod juga memiliki peran reguler dalam komedi situasi Perang Dunia Kedua McHale's Navy dari 1962 hingga 1964 tetapi sering memerankan orang jahat seperti karakter bernama Big Chicken dalam drama kriminal Hawaii Five-O.