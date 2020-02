Ketahui Manfaat dan Efek Samping Makan Kulit Jeruk

jpnn.com - Selama ini jeruk biasanya dikonsumsi dengan dikupas terlebih dulu kulitnya. Namun, bolehkah makan buah dan kulit jeruk sekaligus?

Keuntungan mengonsumsi kulit jeruk

Mengonsumsi kulit jeruk mungkin terdengar aneh, mengingat tekstur dan rasanya yang tidak biasa. Namun, kulit jeruk pada dasarnya aman untuk dimakan.

Kulit jeruk juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjaga kesehatan jantung

Kandungan nutrisi tertinggi dalam kulit jeruk yakni serat, vitamin, dan mineral. Seratus gram kulit jeruk mengandung 11 gram serat, sementara satu sendok makan kulit jeruk mengandung vitamin C dengan jumlah 3 kali lipat dari daging buahnya.

Melansir studi dalam jurnal Advances in Nutrition, pola makan tinggi serat dan vitamin C bermanfaat bagi kesehatan jantung. Serat mampu menurunkan kolesterol, sedangkan vitamin C melindungi jantung dan pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas.

2. Menurunkan risiko berbagai penyakit