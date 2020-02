Ketua DPR Sobek-Sobek Salinan Pidato Donald Trump, Lihat!

jpnn.com, WASHINGTON - Hubungan tak harmonis antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan 'Ketua DPR' AS Nancy Pelosi makin terlihat jelas setelah Trump menyampaikan pidato kenegaraan di House Chamber, US Capitol, Washington, Selasa (4/2) waktu setempat.

Setelah Trump menuntaskan pidato berdurasi lebih dari satu jam itu, Pelosi yang berada di belakang Trump tampak merobek salinan pidato Presiden AS.

Reuters melansir, sebelum pidato presiden, ketegangan antara Trump dan Pelosi sudah terlihat saat Trump tampak tak menyambut uluran salam Pelosi.

Trump dan Pelosi memang sedang berseteru. Pelosi merupakan salah satu tokoh yang mendorong pemakzulan Trump.

Nancy Pelosi tears up the paper copy of Trump's speech after it ends pic.twitter.com/ICqgfyXfq4 — Daily Caller (@DailyCaller) February 5, 2020