Kimia Farma Meluncurkan Produk Citamin, Banyak Manfaatnya Bagi Tubuh!

jpnn.com - Memasuki usia ke-51 tahun PT Kimia Farma terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia.

Direktur Pemasaran, Riset dan Pengembangan Kimia Farma Jasmine Karsono mengatakan salah satu caranya dengan melakukan peluncuran produk vitamin bar yang diberi nama Citamin.

"Ini merupakan puncak acara di mana kami launching brand Vitamin dari kimia farma yang bernama Citamin," ujar Jasmine di depan Mall Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (28/8).

Jasmine mengatakan dengan banyaknya varian vitamin yang bisa langsung dikonsumsi masyarakat dengan mudah, menjadikan kebutuhan vitamin dalam tubuh bisa terpenuhi.

Citamin merupakan rangkaian produk vitamin yang terdiri dari Citamin C Effervescent, Citamin D3 dan Citamin E.

Kemudian, produk-produk tersebut dirancang khusus untuk mendukung para generasi milenial dalam meraih prestasi dan menjadi Generasi C yang Creative, Confident, Courageous, serta Competent.

"Jadi yang vitamin efek present vitamin D itu tentunya untuk daya tubuh, untuk generasi milenial kita," kata Jasmine.

Jasmine menjelaskan produk Citamin masing-masing memiliki manfaat yang dikembangkan khusus untuk masyarakat, seperti Citamin C Plus 1000mg yang memiliki kandungan vitamin C 1000mg, Vitamin B6, Bitamin D, Zinc dan Kalsium dalam bentuk tablet Effervecent.