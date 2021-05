Kisah 'Song for Gaza' dan Kiprah Pengarangnya

jpnn.com, GAZA - Belakangan ini lagu We Will Not Go Down (Song for Gaza) kian sering terdengar seiring serangan bertubi-tubi Israel terhadap wilayah Palestina yang menewaskan ratusan warga sipil.

Tembang karya Michael Heart itu menceritakan semangat rakyat Palestina di Gaza dalam menghadapi Israel.

Siapakah Michael Heart yang menulis lagu kondang itu?

Nama asli musikus yang kini bermukim di Los Angeles itu ialah Annas Allaf.

"Michael Heart adalah nama panggungku," ujarnya dalam wawancara dengan majalah internasional Viva.

Allaf getol menulis lagu bertema kebebasan dan hak asasi manusia.

Musikus kelahiran Damaskus, Suriah, itu merilis Song for Gaza yang kondang seantero jagat pada Januari 2009.

Kurang dari sebulan sejak diunggah ke YouTube, tembang itu sudah ditonton 8 juta kali.