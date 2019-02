Klarifikasi Resmi UEFA soal Kontroversi VAR dalam Laga Ajax vs Real Madrid

jpnn.com, AMSTERDAM - UEFA mengeluarkan pernyataan terkait penggunaan video assistant referee atau VAR, untuk menganulir gol yang tercipta di menit ke-38 dalam laga Ajax vs Real Madrid di Johan Cruijff Arena, Kamis (14/2) pagi WIB.

Ya, lewat bantuan asisten video wasit, Damir Skomina yang memimpin laga leg pertama 16 Besar Liga Champions itu menganulir gol sundulan bek Ajax Nicolas Tagliafico di menit ke-38.

Skomina dan VAR menilai pemain Ajax Dusan Tadic offside dan menggangu pergerakan kiper Madrid, Thibaut Courtois. "Wasit mengidentifikasi bahwa rekan setim Tagliafico, Dusan Tadic, berada dalam posisi offside dan mengganggu atau mencegah kiper bermain saat sundulan dibuat," bunyi pernyataan UEFA di Twitter.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadi? was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2019