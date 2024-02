Klasemen 12 Besar Liga 2 dan Jadwal Laga Terakhir Hari Ini: Hidup Mati!

jpnn.com - PADANG - Empat tiket semifinal Liga 2 bakal dipastikan Sabtu (3/2) sore ini.

Hanya juara dari tiga grup di 12 Besar ditambah satu runner up terbaik yang berhak lulus ke semifinal Liga 2.

Saat ini baru PSBS Biak dari Grup Z yang sudah memastikan tiket Top 4.

Sementara itu, dari Grup X dan Grup Y harus ditentukan di pekan ke-6 alias terakhir hari ini.

Jadwal 12 Besar Liga 2

Sabtu (3/2)

Grup X

Semen Padang vs Persiraja Banda Aceh – Stadion Haji Agus Salim Kick Off 15.00 WIB

PSMS Medan vs PSIM Yogyakarta – Stadion Baharuddin Siregar Kick Off 15.00 WIB

Grup Y

FC Bekasi City vs Persela Lamongan – Stadion Singaperbangsa Kick Off 15.00 WIB

Malut United FC vs Deltras FC – Stadion Madya GBK Kick Off 15.00 WIB

Grup Z

PSBS Biak vs Persewar Waropen – Stadion Cenderawasih Kick Off 13.00 WIB

Persipal Babel United vs Gresik United FC – Stadion Gawalise Kick Off 14.00 WIB

Klasemen

flashscore

Dari Grup X, Semen Padang akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Haji Agus Salim, Padang.

Semen Padang saat ini berada di peringkat kedua klasemen.

Andai menaklukkan Persiraja, maka anak asuhan Pelatih Delfiadri dipastikan bakal menjadi juara grup.