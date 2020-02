Klasemen Liga Inggris: Liverpool Ukir Rekor Lagi

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool makin kukuh di puncak klasemen Liga Inggris (Premier League) setelah memenangi laga di pekan ke-25, Sabtu (1/2) malam WIB.

Menjamu Southampton di Anfield, Liverpool menang 4-0. Mohamed Salah mencetak dua gol untuk mengamankan kemenangan ke-16 berturut-turut Liverpool di Premier League, dan yang ke-20 di Anfield.

Dua gol The Reds lainnya dicetak Alex Oxlade-Chamberlain dan Jordan Henderson.

Liverpool pun memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 42 pertandingan, serta unggul 22 poin dari Manchester City yang berada di peringkat kedua. City baru melakoni pekan ke-25 malam nanti.

11 - Mohamed Salah has scored more home goals in this season's @premierleague (11) than any other player; indeed, since he joined Liverpool in 2017, only Lionel Messi (51) and Robert Lewandowski (44) have more home goals in Europe's big-five leagues than the Egyptian (43). King. pic.twitter.com/aDngTpXRwj — OptaJoe (@OptaJoe) February 1, 2020