Klasemen Liga Italia: AC Milan Hancur Lebur

jpnn.com, BERGAMO - Juventus gagal menjadi juara Piala Super, tetapi masih menempel Inter Milan di puncak klasemen Liga Italia (Serie A) hingga pekan ke-17.

Si Nyonya Tua, julukan Juve, takluk di laga final Piala Super Italia dari Lazio 1-3. Catatan khusus buat Cristiano Ronaldo; itu merupakan kekalahan pertamanya dalam 15 laga final. Terakhir Ronaldo menjadi pecundang dalam partai puncak ialah pada 2014, saat Real Madrid takluk dari Atletico Madrid di Piala Super Spanyol.

Lupakan Piala Super. Fan Juve masih boleh lega lantaran timnya masih berada di papan atas, cuma beda selisih gol dari Inter Milan (lihat klasemen).

Pekan ke-17 kemarin merupakan noda, bencana buat AC Milan. Rossoneri hancur lebur di markas Atalanta 0-5. Itu merupakan kekalahan terburuk buat AC Milan sejak tahun 1998, saat keok dari AS Roma 0-5.

5 - AC Milan have lost a Serie A game with at least 5 goal margin for the fourth time in their history; the join-worst defeat in the competition (the last was back in May 1998 vs Roma). Crushed. #AtalantaMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 22, 2019