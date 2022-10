KLHK Meluncurkan SOIFO 2022, Dokumentasi Kebijakan Mengelola Hutan & Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan The State of Indonesia's Forests (SOIFO) 2022 pada acara sidang The Committee on Forestry (COFO)-26, di kantor pusat FAO, Roma, Italia, Selasa (4/10).

Peluncuran SOIFO 2022 itu merupakan dokumentasi kebijakan pemerintah mengelola hutan dan lingkungan selama 2021-2022.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyiapan dan penyusunan publikasi ini," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Keuhtanan (LHK) Siti Nurbaya dalam siaran persnya, Kamis (6/10).

Acara peluncuran SOIFO 2022 turut dihadiri oleh para Duta Besar Anggota FAO di Roma, Kepala Ekonom, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Máximo Torero, Penasihat Iklim Senior Departemen Pertanian Amerika Serikat, Sean Babington, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto.

Ada juga Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo dan para delegasi baik yang hadir langsung atau online.

Menteri Siti menyampaikan SOFO 2022 merupakan dokumentasi kehutanan dunia yang dipublikasikan FAO.

Alumnus Istitut Pertanian Bogor (IPB) itu mengajak semua delegasi untuk berbagi pengalaman dalam mengelola hutan secara lestari dan menyampaikan ide-ide tentang bagaimana berkolaborasi menjadikan hutan dan penggunaan lahan lainnya sebagai kisah sukses dalam aksi iklim global.

"Semua upaya kami untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 juga telah dituangkan dalam publikasi baru kami ini," ungkapnya.