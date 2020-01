Kobe Bryant Meninggal Dunia, Putrinya yang Berusia 13 Tahun juga

jpnn.com, CALIFORNIA - Putri Kobe Bryant, Gianna (13) juga ikut menjadi korban kecelakaan helikopter di California, Minggu (26/1) waktu setempat.

Seperti dilansir TMZ, para pejabat berwenang dalam investigasi insiden ini meyakini tidak ada yang selamat dari kecelakaan.

Konon ada sembilan orang di dalam helikopter, termasuk pilot.

Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Pihak berwenang menyampaikan, tim evakuasi harus mendaki ke lokasi kecelakaan. Ketika mereka akhirnya sampai di lokasi kejadian, mereka memastikan tidak ada yang selamat.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020