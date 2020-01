Kobe Bryant Meninggal, King James Menangis, Michael Jordan Sakit

jpnn.com, CALIFORNIA - Sulit mencari orang yang suka bola basket, tetapi tidak mengenal Kobe Bryant.

Sang bintang telah pergi. Kobe Bryant meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter di kawasan California, Amerika Serikat, Minggu (26/1) waktu setempat.

Selain Kobe (41 tahun), putrinya yang berusia 13 tahun, Gianna, dan seluruh penumpang di helikopter tersebut tewas.

Dunia langsung berduka. Kenangan dedikasi Kobe Bryant di dunia bola basket selama kariernya (1996-2016) langsung muncul.

As I try to write this post, my mind is racing. I’m in disbelief and have been crying all morning over this devastating news that Kobe and his young daughter, Gigi have passed away in a helicopter crash. Cookie and I are heartbroken. pic.twitter.com/X2vF0M0a1u — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2020