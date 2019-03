Kualifikasi Euro 2020: Enrique Bilang Spanyol Pantas Menang 6-1 dari Norwegia

jpnn.com, VALENCIA - Spanyol meraih kemenangan di matchday pertama Grup F kualifikasi Euro 2020. Menjamu Norwegia di Estadio Mestalla, Minggu (24/3) dini hari WIB, Spanyol menang tipis 2-1 atas Norwegia.

Gol pertama tuan rumah dicetak oleh Rodrigo, pemain yang bermain di Valencia, si empunya stadion. Rodrigo mencetak gol di menit ke-16 berkat assist Jordi Alba.

Norwegia menyamakan kedudukan lewat penalti Joshua King di menit ke-65. Kemenangan La Furia Roja ditentukan oleh Sergio Ramos lewat penalti di menit ke-71.

? RESULTS ?



???? Moise Kean nets on competitive debut for Italy

???? Sergio Ramos Panenka penalty secures Spain win

???? Edin Džeko wins 100th cap in Bosnia and Herzegovina victory



???? Performance of the night? #EURO2020 pic.twitter.com/w3yi5ZWI0E — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) March 23, 2019