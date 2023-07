Kualifikasi PON Cabor Muaythai Segera Bergulir, Ini Kata LaNyalla

jpnn.com - SURABAYA - Sebanyak 462 atlet bakal mengikuti kualifikasi PON cabor muaythai yang digelar di Gedung Gelora Pancasila, Surabaya pada pada 20-27 Agustus.

Tim verifikasi dari Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Muaythai dan Litbang saat ini sedang memproses penyusunan data untuk diverifikasi sesuai dengan tahapan THB. Dari situlah setiap atlet ditentukan lolos verifikasi atau tidak.

Adapun tahapan yang harus mereka lalui adalah mengisi form entry by number yang sudah dikirimkan kepada setiap pengprov oleh panitia pada Mei lalu. Setelah itu, baru entry by name.

“Jika tidak memasukkan entry by number, otomatis gugur. Karena semua harus melalui tahapan yang sudah ditentukan panitia pelaksana. Semua harus rapi, secara administratif, secara tahapan (THB), dan data yang valid dari semua pengprov sesuai pesan Ketua PB MI Pak LaNyalla Mahmud Mattalitti,” ujar Wakil Ketua IV PB Muay thai Indonesia (PB MI), Opniel Untung T.

Menurut Opniel, dari 28 Pengprov MI yang terdaftar sebagai anggota PB MI, sebanyak 27 pengprov telah mendaftarkan atletnya. Satu pengprov absen karena hingga batas waktu entry by number usai, tak memasukkan daftar atletnya di form entry by number.

Dari 22 kelas yang dipertandingkan di kualifikasi PON, hanya akan diambil enam peserta yang akan lulus menuju PON XXI/2024 Aceh-Sumut.

Untuk setiap kelas individu hanya diambil enam orang saja, peraih medali emas, perak, perunggu (peringkat ketiga bersama), dan peringkat ke-5 dan ke-6.

Sementara itu, untuk kelas beregu, hanya diambil enam besar, yakni juara, runner-up, peringkat ketiga bersama, dan urutan kelima dan keenam.