Kultur Unik Magpie, Dari 4 Hari Kerja hingga Rapat Hanya 15 Menit

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri dan Direktur Magpie Public Relations (Magpie) Ibnu Haykal meraih penghargaan Senior Public Relations Practitioner of The Year 2023 dalam ajang Indonesia PR of The Year 2023.

Kegiatan yang digelar oleh MIX Marcomm Magazine (bagian SWA Media Group) itu berlangsung di Auditorium & Performance Hall LSPR Institute of Communication & Business, Jakarta.

Penghargaan tersebut, diraih dari hasil penilaian yang telah melalui proses call for entries, riset and pooling kepada para jurnalis, serta pengecekan kinerja dengan digital listening tools and social media monitoring oleh Mix Marcomm Magazine bersama Ivosights.

Selain itu, proses penilaian penghargaan ini juga melibatkan dewan juri yang merupakan pakar di bidang public relations dan komunikasi.

“Kami bertekad menjadi the friendliest partner untuk new comer brand mengembangkan bisnisnya,” ujar Haykal dalam keterangannya dikutip Sabtu (28/10).

Ibnu Haykal yang lahir di Jakarta pada 6 November 1992 memulai kariernya sebagai jurnalis Berita Satu TV pada 2016, setelah lulus dari jurusan ilmu jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran.

Dia kemudian berkarier di berbagai agensi public relations (PR) nasional dan global mulai dari Inke Maris & Associates, FlieshmanHillard, hingga Redhill.

Pada 27 Juli 2021 Haykal mendirikan Magpie Public Relations, agensi kehumasan dan komunikasi yang melayani strategic communications, reputation management, community engagement, digital communication, dan personal branding.