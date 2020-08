LA Clippers Pastikan Tempat di Semifinal Barat NBA

jpnn.com, ORLANDO - Los Angeles (LA) Clippers akhirnya lolos ke semifinal Wilayah Barat NBA usai menghentikan perlawanan Dallas Mavericks.

Clippers lolos ke 4 Besar wilayah setelah menang 4-2 atas Mavericks.

Pada gim keenam putaran pertama NBA Playoffs, di AdventHealth Arena, Orlando, Senin (31/8) siang WIB, Clippers menang 111-97.

Kawhi Leonard tampil gemilang dalam kemenangan tersebut dengan membukukan dwiganda lewat 33 poin dan 14 rebound disertai tujuh assist serta lima steal.

The @LAClippers advance as Kawhi Leonard becomes the 1st player to go for 30+ PTS, 10+ REB, 5+ AST and 5+ STL in an #NBAPlayoffs game since Gary Payton in 2000.



33 PTS | 14 REB | 7 AST | 5 STL pic.twitter.com/LsVno6yhfA — NBA (@NBA) August 30, 2020