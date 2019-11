La Nyalla Pimpin Sidang Para Ketua Parlemen MIKTA di Meksiko

jpnn.com, MEKSIKO - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (7/11) pagi memimpin sidang untuk para pimpinan parlemen MIKTA di Kota Meksiko. Sidang tersebut membahas tentang perkembangan ekonomi kreatif dan keterlibatan masyarakat. Dalam forum lintas kawasan ini melibatkan Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia.



Dari topik dimaksud La Nyalla menguraikan tentang pesatnya perkembangan ekonomi kreatif di Tanah Air serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi termasuk aplikasi mobile yang marak digunakan di Indonesia.



Waktu yang diberikan panitia kepada La Nyalla adalah satu jam, mencakup pidatonya selama sekitar 15 menit, diikuti sesi tanggapan dari masing-masing pimpinan parlemen MIKTA, serta kesimpulan yang diberikan oleh Ketua DPD RI tersebut.



Pertemuan pimpinan parlemen MIKTA ini terdiri dari 5 sesi yaitu sesi pertama dipimpin oleh tuan rumah Meksiko, sesi kedua oleh Indonesia, sesi ketiga oleh Korea Selatan, sesi keempat oleh Turki dan sesi kelima oleh Australia.



Pidato pimpinan parlemen Meksiko berjudul Enhancing gender equality and women’s empowerment, sementara Ketua DPD RI menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris dan Indonesia dengan judul Creative economy and its contribution to social inclusion.



Pimpinan parlemen Korea akan menyampaikan pidato berjudul The role of education and new technologies in enhancing social inclusion. Setelah itu pimpinan parlemen Turki akan menyampaikan poidato dengan judul Sustainable tourism as an engine for growth and social inclusion.



Pimpinan senat Australia akan mengakhiri rangkaian acara pidato dengan presentasinya yang berjudul Contribution of trade and investment in achieving social inclusion.



Di akhir acara ini akan dikeluarkan komunike bersama termasuk intrisari pidato dari Ketua DPD RI yaitu tentang perlunya meningkatkan keterlibatan masyarakat di berbagai daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif, termasuk ekonomi digital, serta perlunya negara-negara MIKTA untuk bertukar pengalaman guna memberdayakan masyarakat termasuk pelaku ekonomi berskala menengah, kecil, dan mikro.



Delegasi DPD RI yang dibawa La Nyalla ke pertemuan ketua-ketua parlemen MIKTA di Meksiko ini termasuk Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen Richard Hamonangan Pasaribu, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin, serta Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek.(adv/jpnn)