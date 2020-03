Lagi, 2 Band Internasional Tunda Konser di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Rentetan musisi internasional menunda konser di Indonesia di tengah pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 terus bertambah.

Kini, giliran grup musik asal Amerika Serikat, Boys Like Girls yang menunda jadwal penampilan di Jakarta.

Band pop-rock ini dijadwalkan menggelar konser di Jakarta pada 9 April 2020. Akan tetapi rencana itu terpaksa harus ditunda hingga 21 September 2020 di Kuningan City Ballroom P7, Jakarta.

Penundaan jadwal konser Boys Like Girls disebabkan oleh penyebaran virus corona di Indonesia, khususnya Jakarta. Beberapa negara yang akan disinggahi oleh Boys Like Girls pada April juga mengalami penundaan.

"Keputusan yang terbaik terkadang adalah yang paling sulit untuk diputuskan. Selalu berhati-hati dan jaga kesehatan semuanya," ungkap pihak Boys Like Girls lewat akun media sosial resmi, Rabu (18/3).

Tidak hanya Boys Like Girls, band One Ok Rock juga menunda konser di Jakarta karena alasan kondisi di tengah merebaknya virus corona. AEG Presents Asia, PK Entertainment dan Sound Rhythm selaku penyelenggara konser One Ok Rock di Indonesia mengumumkan penundaan konser yang rencana diselanggarakan pada 30 dan 31 Mei 2020 di Istora Senayan, Jakarta.

"Sehubungan dengan perkembangan kondisi terkini di Jakarta dan untuk ikut serta mengurangi potensi penyebaran wabah covid-19, dengan berat hati kami ingin mengabarkan bahwa konser One Ok Rock secara resmi harus ditunda dan dijadwalkan ulang di waktu yang akan datang," ungkap pihak promotor.

Jadwal konser One Ok Rock bakal jadwalkan ulang. Sehingga tiket yang telah dibeli penonton berlaku pada jadwal yang baru nantinya. (mg3/jpnn)