Lagi Hot, Pusarla V Sindhu Tembus Final Blibli Indonesia Open 2019

jpnn.com, JAKARTA - Tunggal putri India Pusarla V Sindhu lagi hot. Peringkat kelima dunia itu sukses menembus final Blibli Indonesia Open 2019. Langkah Sindhu ke final dipastikan setelah mengalahkan peringkat tiga dunia Chen Yufei (Tiongkok) dalam semifinal di Istora GBK Jakarta, Sabtu (20/7) sore.

BACA JUGA: Pusarla V Sindhu Dapat Kontrak dengan Sponsor Sebesar Rp 98 Miliar

Sindhu menang 21-19, 21-10 dalam waktu 46 menit (statistik BWF). Perempuan berusia 24 tahun ini tampil dominan, mendikte Chen yang sejatinya sedang dalam grafik bagus juga di BWF World Tour.

Pusarla ???????? is unstoppable against Chen ???????? on the way to her first finals in 2019 ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou #BlibliIndonesiaOpen2019 pic.twitter.com/Q9fxlXqxOF — BWF (@bwfmedia) July 20, 2019