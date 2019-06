Lagi-Lagi, Ferrari Monza SP1 Rebut Penghargaan Desain Mobil Terbaik

jpnn.com - Tahun ini, Ferrari kembali menyebut penghargaan bergengsi, khususnya di dunia desain otomotif dengan menerima Best of the Best Award dari Red Dot Award 2019. Sebelumnya dari IF Design Award 2019.

Ferrari terwakili dari model Monza SP1 yang didaulat menjadi mobil dengan desain terbaik. Selain itu, tim desain Ferrari yang dipimpin Flavio Manzoni juga mendapat penghargaan kehormatan.

Dalam hal ini, Ferrari terbilang sulit untuk dilampaui. Bicara desain mobil, Ferrari cukup piawai sejak 2015 lalu.

Jika ditotal, hingga tahun ini Ferrari sudah mengoleksi 14 penghargaan desain terbaik dari Red Dot Award : Product Design.

"Ferrari memahami lebih baik daripada perusahaan lain bagaimana membuat mobil sport mewah menjadi objek yang memikat. Para desainer menggunakan teknologi canggih dan bahasa desain yang emosional untuk memberikan pengalaman berkendara yang tak tertandingi," kata bos Red Dot Award, Peter Zec.

Ferrari Monza SP1 menawarkan gaya klasik barchetta yang populer pada era 50-an. Monza merupakan konsep baru dari seri khusus-terbatas Ferrari.

Seremoni penyerahan penghargaan Red Dot Award 2019 akan dilakukan pada 8 Juli akan datang.