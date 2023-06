Lagu Serana Viral, For Revenge Produksi Liquid Edisi Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Band emo asal Bandung, For Revenge merayakan kesuksesan lagu Serana yang sudah diputar 100 juta kali di Spotify.

For Revenge melakukan perayaan lagu yang viral di media sosial itu dengan cara berbeda.

Band beranggotakan Boniex Noer (vocal), Chimot (drum), Izha (bass) dan Arief (gitar) itu memilih memproduksi liquid alias cairan rokok elektrik.

Baca Juga: For Revenge dan Fiersa Besari Berkolaborasi dalam Ada Selamanya

"Berawal dari streaming Serana yang udah 100 juta, kami mau buat perayaan untuk itu. Kami mau sesuatu yang bisa dirasakan oleh para pendengar For Revenge,” kata Boniex For Revenge di Sub Ohm, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (24/6).

For Revenge sengaja memberikan sesuatu di luar musik sehingga bisa dirasakan oleh penggemar.

Lagu Serana kini tidak hanya bisa didengar, tetapi juga dapat dirasakan melalui liquid edisi khusus.

"Kami mau buat hadiah ke penggemar yang rasanya itu nyata dan bisa dirasakan langsung," jelasnya.

Dalam memproduksi liquid, For Revenge bekerja sama dengan Hero 57, produsen cairan rokok elektrik asal Jakarta.