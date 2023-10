Lakoni Adegan Dewasa di Film Janin Iblis Neraka, Samuel Rizal Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktor Samuel Rizal membintangi film horor berjudul Janin Iblis Neraka.

Dalam film garapan Joko Nugroho itu, Samuel Rizal berperan sebagai Dika, suami dari Ranti (Aliyah Faizah).

Dalam film tersebut, terdapat beberapa adegan panas dan mesra yang dilakoni oleh Samuel Rizal.

Baginya, itu hanya kebutuhan yang menunjang film dan harus dilakoninya sebagai aktor.

Namun, demi membangun chemistry dengan lawan main, dia pun berusaha untuk banyak berbincang dan juga melakukan reading bersama.

"Chemistry memang kita walaupun syuting lagi zamannya Covid banget, tetap ada reading sama Aliyah. Jadi, dilihat di frame cair ya enggak terlalu kaku. Dari Aliyah juga luwes, peluk, dan lain-lain," ujar Samuel Rizal di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Sama Aliyah sama Birgi ada reading, koreografer, ngobrol one on one," sambungnya.

Adapun film Janin Iblis Neraka menceritakan tentang pasangan suami istri yang mengalami kejadian mistis dan janggal ketika pindah ke rumah baru.