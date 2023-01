Lana Del Rey Pamer Dada di Sampul Album, Jadwal Rilis Ditunda

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Lana Del Rey menunda peluncuran album kesembilannya, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd.

Meski demikian, dia sudah membagikan daftar lagu bersama beberapa sampul album tersebut.

Pada sampul itu, Lana Del Rey tampil topless alias memperlihatkan area dadanya.

"Saya memberi diri saya izin untuk memiliki banyak warna," ungkap Lana Del Rey, dilansir NME, Senin (16/1).

Album Did You Know That There A Tunnel Under Ocean Blvd awalnya direncanakan rilis pada 10 Maret 2023.

Akan tetapi, Lana Del Ray menunda jadwal peluncuran hingga 24 Maret 2023.

Tidak ada alasan detail yang disampaikan atas penundaan tersebut.

Lana Del Ray mengungkap daftar lagu dalam Did You Know That There A Tunnel Under Ocean Blvd.