Leslar Metaverse Mendunia, Disorot Media Asing Hingga Aktor Hollywood

jpnn.com, JAKARTA - Proyek cryptocurrency Leslar Metaverse yang dikelola Lesti Kejora dan Rizky Billar, mendapat sorotan media asing.

Platform ini menarik perhatian karena memiliki visi membangun sebuah dunia digital bertema cyber future.

Rudi Salim, salah seorang pemegang saham platfom ini mengatakan siapa saja dapat bertemu satu sama lain, melakukan aktivitas bersama, berkomunikasi, bermain, bekerja, dan bersaing secara virtual.

"Leslar Metaverse menghubungkan bisnis dunia nyata dengan dunia digital dengan menciptakan ekosistem ekonomi berkelanjutan," kata Rudi Salim, dalam keterangannya, Rabu (6/4).

Rudi mengungkapkan salah satu media asing yang menyorot kehadiran Leslar Metaverse adalah Bloomberg.

Media tersebut memuat artikel berjudul Leslar MetaVerse Aims to be the Largest Indonesian Blockchain Project' pada 20 Maret 2022.

Kehadiran Leslar Metaverse juga mendapat dukungan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno serta jajaran pejabat lainnya.

Menariknya, aktor Hollywood, Simon Leviev atau Sang Tindler Swindler”yang sedang viral di dunia maya juga memberikan dukungan.